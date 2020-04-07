Reuters раскрыл условия для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти

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Участники ОПЕК+ должный прийти к согласию и договориться об уменьшении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в организации.

Как отмечается, крупные производители нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, скорее всего, согласятся сократить добычу на встрече в четверг, 9 апреля, но только в том случае, если Соединенные Штаты присоединятся к ним.

«Без США нет сделки», — сказал один из источников.

Два источника из ОПЕК сообщили, что встреча пройдет 9 апреля по видео в 14.00 мск.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова сократить добычу нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки, если к ней присоединятся ОПЕК и США. В свою очередь, президент Штатов Дональд Трамп сказал, что он может рассмотреть возможность сокращения добычи, если его об этом его попросят партнеры из ОПЕК.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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