В ФАС объяснили подорожание имбиря и чеснока
В Федеральной антимонопольной службе назвали две вероятные причины увеличения стоимости имбиря, лимона и чеснока в России. Об этом рассказала РИА «Новости» начальник управления контроля АПК службы Анна Мирочиненко.
По ее словам, рост цен обоснован ограничениями поставок из-за рубежа. Еще одной причиной может быть краткосрочное повышения спроса на товары.
Мирочиненко уточнила, что люди жаловались на повышение цен на имбирь и лимон в небольших магазинах и на рынках. По данным на 1 апреля, в крупных торговых сетях, средняя стоимость лимона составила менее 145 рублей за килограмм, а имбирь можно было купить за 400 рублей.
«После нормализации ситуации с импортными поставками цены пойдут вниз», — уточнила она.
Ранее Генеральная прокуратура России поручила антимонопольной службе изучить ситуацию с ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны на фоне распространения коронавируса в стране.
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