Правительство ввело ограничения на торговлю медицинскими изделиями

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Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Теперь продавать некоторые медицинские товары смогут только организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность.

Нововведение относится к маскам, фильтрующим респираторам, марле, перчаткам, а также защитным комплектам одежды и комплектам индивидуальной медицинской гражданской защиты для оказания первой помощи.

Кроме того, правительство установило на 90 дней максимальную наценку, которая не должна превышать 10 копеек за одно медицинское изделие. Размер же оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен быть более 10% от закупочной цены или себестоимости товара.

Постановление кабмина вступает в силу со дня его опубликования. Нарушение требований будет расцениваться как пренебрежение санитарно-эпидемиологическими мероприятиями и караться в соответствии с законодательством РФ.

Ранее из России запретили вывозить медицинские маски и костюмы химзащиты, а также ряд других средств противовирусного характера. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Срок запрета — до 1 июня. При этом личные средства медзащиты брать за границу разрешается.

На данный момент в стране зарегистрировано всего 6 343 случая заражения коронавирусом, 47 человек умерли, 406 вылечились.