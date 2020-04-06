Правительство утвердило комплекс мер по поддержке экономики в период пандемии

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Правительство России утвердило меры по поддержке экономики в условиях пандемии COVID-2019. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Документ предусматривает ряд мер для бизнеса, наиболее пострадавшего из-за распространения инфекции.

Для таких организаций правительство предоставило полугодовую отсрочку по уплате налога на прибыль, единого сельскохозяйственного налога, а также налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год.

Индивидуальные предприниматели получили льготный период по налогу на доходы физических лиц за 2019 год.

До 15 мая 2020 года продлен срок предоставления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по страховым взносам за первый квартал 2020 года.

Выездные налоговые проверки, согласно постановлению кабмина, не будут проводиться до 31 мая 2020 года.

На данный момент в России зарегистрировано всего 6 343 случаев заражения коронавирусом, 47 человек умерли, 406 вылечились.

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