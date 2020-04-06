Правительство установило максимальные размеры кредитов для получения каникул

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Правительство установило максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Так, максимальный размер потребительского кредита для получения кредитных каникул физическими лицами составит 250 тысяч рублей, а для физлиц с лимитом кредитования — 100 тыс. руб.

При этом для индивидуальных предпринимателей его размер будет равен 300 тысячам.

Также для получения кредитных каникул установлен максимальный размер автокредита, он составит 600 тысяч рублей.

Для кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью, и ипотеки — 1,5 млн руб.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на кредитные каникулы при снижении доходов более чем на 30% на фоне кризиса из-за пандемии. Он вступил в силу 3 апреля.