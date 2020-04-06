РФПИ нашел партнера в США с целью продвижения тестов на COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций нашел американского партнера, который выразил готовность участвовать в продвижении новых тест-систем, предназначенных для выявления коронавируса, передает ТАСС.

Соответствующее заявление главы фонда Кирилла Дмитриева опубликовал в воскресенье телеканал CNBC.

Речь идет о новых тест-системах, которые разработали ученые из России и Японии.

«Мы определили венчурную топ-фирму в США, которая с нами выступит инвесторами в эту технологию. Этот консорциум США, Японии и России обеспечит важные и гибкие тест-решения для рынка США», - подчеркнул Дмитриев.

Глава РФПИ также выразил уверенность, что взаимодействие России и США в борьбе с COVID-19 улучшит отношения между двумя странами.