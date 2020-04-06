Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за ситуации с распространением в России коронавируса. Соответствующее постановление размещено на сайте Правительства.

Всего в данный список включены девять сфер деятельности: авиа- , автоперевозки и аэропортовая деятельность; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; сфера туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций допобразования и негосударственных образовательных учреждений; организация конференций и выставок; сфера бытовых услуг.

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса — по 30 апреля. Это мера несет риски экономического спада и снижения благосостояния граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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