В РФ разработали стресс-тест развития кризиса в экономике на фоне COVID-19
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике в условиях пандемии коронавируса и падения рубля по отношению к доллару. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на план Минпромторга.
Отмечается, что соответствующие документы предназначены для проверки финансовой устойчивости системообразующих компаний.
Согласно первому сценарию, экономическая деятельность в России в большинстве своем будет заморожена до конца июня.
Второй сценарий говорит о том, что карантинные меры продлятся до конца сентября.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 5 389 случаев заражения коронавирусом нового типа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Коронавирусный кризис: кто потеряет работу
— «Нужно готовиться»: Кремль предупредил о мировом кризисе
— Экономисты предсказывают двухлетнюю рецессию российской экономики