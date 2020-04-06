В РФ разработали стресс-тест развития кризиса в экономике на фоне COVID-19

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Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике в условиях пандемии коронавируса и падения рубля по отношению к доллару. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на план Минпромторга.

Отмечается, что соответствующие документы предназначены для проверки финансовой устойчивости системообразующих компаний.

Согласно первому сценарию, экономическая деятельность в России в большинстве своем будет заморожена до конца июня.

Второй сценарий говорит о том, что карантинные меры продлятся до конца сентября.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 5 389 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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