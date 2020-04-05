Названы профессии, которые станут невостребованными после пандемии COVID-19

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Специалисты из сферы туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного общепита рискуют потерять работу после завершения пандемии коронавируса, передает RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

Авторы исследования также утверждают, что распространение COVID-19 затронуло уже более 1,2 млн человек во всем мире, а также подтолкнуло процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса. Поэтому под удар могут попасть младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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