Трамп не исключил приостановку внутренних авиарейсов из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность того, что внутреннее авиасообщение со штатами, где выявлена наибольшая вспышка коронавируса COVID-19, может быть временно прекращено, передает ТАСС.

По его словам, американские власти рассматривают данный вопрос «очень серьёзно».

«Работаем с губернаторами штатов, авиакомпаниями», — сказал Трамп.

Он отметил, что решение о приостановке внутренних авиарейсов будет «очень трудным».

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