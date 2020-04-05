Трамп не исключил приостановку внутренних авиарейсов из-за коронавируса
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Президент США Дональд Трамп оценил вероятность того, что внутреннее авиасообщение со штатами, где выявлена наибольшая вспышка коронавируса COVID-19, может быть временно прекращено, передает ТАСС.
По его словам, американские власти рассматривают данный вопрос «очень серьёзно».
«Работаем с губернаторами штатов, авиакомпаниями», — сказал Трамп.
Он отметил, что решение о приостановке внутренних авиарейсов будет «очень трудным».
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