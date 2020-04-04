Россия нарастит объемы выпуска аппаратов ИВЛ до 3 тысяч в месяц

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Россия намерена к июню нарастить объемы производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до 3 тысяч единиц, заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб. Об этом сообщает ТАСС

В апреле в России будет произведено 500 аппаратов ИВЛ, в мае – 2,5 тысячи, в июне – 3 тысячи, отметил замминистра.

Потребность в аппаратах искусственной вентиляции легких возросла на фоне пандемии коронавируса нового типа. На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 4731 человек, скончались 43, выздоровели 333.

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