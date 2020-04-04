Правительство одобрило проект энергостратегии России до 2035 года

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Правительство России рассмотрело и одобрило 2 апреля на заседании проект Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, говорится на сайте кабмина.

Как отмечается, члены правительства одобрили разработанный проект. По данным Минэнерго России, составленная стратегия окажет максимальное содействие социально-экономическому развитию страны в условиях пандемии коронавируса, а также поможет государству не терять позиции в мировой энергетике.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий при формировании проекта энергетической стратегии России до 2035 года

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