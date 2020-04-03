Путин: Саудовская Аравия пытается избавиться от добывающих сланцевую нефть конкурентов

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Президент России Владимир Путин в рамках совещания по ситуации на глобальных энергорынках оценил политику Саудовской Аравии на нефтяном рынке. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Он предположил, что Эр-Рияд пытается избавиться от добывающих сланцевую нефть конкурентов.

Российский лидер уточнил, что для этого необходимо понижение цены на нефть ниже $40 за баррель.

«В этом смысле они, конечно, своей цели в известной степени добиваются», — добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия не ставила перед собой такой цели, поскольку бюджет страны рассчитан на цену в $40 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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