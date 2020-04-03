Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина. Об этом он рассказал в интервью «Первому каналу».
«Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут», — выразил мнение мэр столицы.
Он отметил, что в регионах власти не смогут обеспечить систему здравоохранения и другие институты.
По словам Собянина, бизнес в условиях карантина «должен проявить свою социальную позицию», предприятиям необходимо обеспечить ту часть сотрудников, которые не работают на данный момент.
Столичный мэр подчеркнул, что «речь идет пока о месяце».
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