Минфин: бюджет в апреле недополучит 55,8 млрд рублей из-за нефтяных цен

<img src="//img.gazeta.ru/files3/551/12998551/Depositphotos_20871295_xl-2015-pic905-895x505-44007.jpg">

Российский бюджет недополучит по меньшей мере 55,8 млрд рублей доходов от продажи углеводородов за рубеж, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина.

«Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в апреле 2020 года в размере 55,8 млрд руб», — говорится в материалах.

Стоимость российской нефти марки Urals в марте-апреле резко снизилась на фоне распространения эпидемии коронавируса, выхода России из соглашения ОПЕК+ и наращивания добычи со стороны Саудовской Аравии. Минимальная цена за баррель сырья опускалась практически до $10.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цена российской нефти стала отрицательной

— Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

— Кремль отрицает планы консультаций глав России и Саудовской Аравии по ценам на нефть