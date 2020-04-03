Минфин: бюджет в апреле недополучит 55,8 млрд рублей из-за нефтяных цен
Российский бюджет недополучит по меньшей мере 55,8 млрд рублей доходов от продажи углеводородов за рубеж, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина.
«Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в апреле 2020 года в размере 55,8 млрд руб», — говорится в материалах.
Стоимость российской нефти марки Urals в марте-апреле резко снизилась на фоне распространения эпидемии коронавируса, выхода России из соглашения ОПЕК+ и наращивания добычи со стороны Саудовской Аравии. Минимальная цена за баррель сырья опускалась практически до $10.
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