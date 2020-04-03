Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

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Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении «Газеты.Ru») к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.

«Прекращение деятельности вследствие соблюдения режима самоизоляции приведет к банкротству многих компаний нашей отрасли. За истекшую неделю сокращение оборота в отрасли составило около 60%», — предупредили коммерсанты.

По их оценкам, спрос на услуги автосервисов в России уже не восстановится до прежнего уровня.

«Российская авторемонтная отрасль находится на грани краха. Мы прогнозируем, что более 80% независимых автосервисов могут не открыться после кризиса», — рассказала «Газете.Ru» сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

При этом отрасль технического ремонта автомобилей не внесена в список пострадавших от коронавируса секторов экономики, напомнила она.

В сложившейся ситуации владельцы автосервисов считают необходимым обратиться к государству за поддержкой.

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