Встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля

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Встреча министров стран ОПЕК+ пройдет 6 апреля в формате видеоконференции, сообщило министерство энергетики Азербайджана.

Отмечается, что на встрече планируется обсудить новую декларацию о сотрудничестве.

Переговоры пройдут по инициативе Саудовской Аравии.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом призвал страны вместе бороться с нефтяным кризисом, сократив добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки.

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