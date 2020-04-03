Встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля
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Встреча министров стран ОПЕК+ пройдет 6 апреля в формате видеоконференции, сообщило министерство энергетики Азербайджана.
Отмечается, что на встрече планируется обсудить новую декларацию о сотрудничестве.
Переговоры пройдут по инициативе Саудовской Аравии.
Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом призвал страны вместе бороться с нефтяным кризисом, сократив добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки.
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