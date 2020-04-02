Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 6,6 млн

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В США 6,648 млн граждан впервые подали заявки на пособие по безработице на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтруда США.

На прошлой деле количество американцев, претендующих на выплаты, выросло более чем на 3 млн. По данным ведомства, это рекордный показатель с начала ведения такой статистики в 1967 году.

Как предполагает глава Минфина США Стивен Мнучин, вскоре ситуация стабилизируется, так как правительство приняло пакет помощи экономике на $2 трлн в связи с коронавирусом.

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