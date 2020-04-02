Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4

<img src="//img.gazeta.ru/files3/951/12151951/upload-RIAN_5737607.HR-pic905-895x505-30144.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он назвал данную ситуацию «вопросом рыночной конъюнктуры».

Представитель Кремля также добавил, что если наступят времена, когда будут предложения по таким ценам, то закупка станет возможна.

При этом если такие рыночные условия не наступят, или если они будут при отсутствующих предложениях, то закупить нефть по таким условиям не получится.

О желании Белоруссии закупить порядка 2 млн тонн нефти стоимостью около $4 за баррель ранее заявил премьер-министр страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белоруссия рассчитывает получить 2 млн тонн российской нефти по $4 за баррель

— Белоруссия хочет договориться с Россией по нефти на фоне снижения цен на рынке