Коломойский выиграл суд против экс-главы Нацбанка Украины, обвинившей его в «травле»
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский выиграл суд о защите чести и достоинства у экс-главы национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которая обвиняла его в травле. Об этом информирует агентство УНИАН.
По данным издания, в августе 2019 года Гонтарева заявила, что была сбита автомобилем в Лондоне, также она говорила, что Коломойский якобы ей угрожает.
Сам олигарх ответил, что экс-глава Нацбанка придумывает сказки, и он вовсе не собирался ее похищать.
В сентябре прошлого года Гонтарева сообщила, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве, тогда она обвинила олигарха в «травле», а тот подал на нее в суд.
Иск Коломойского был удовлетворен. Также суд постановил признать недостоверной информацию Гонтаревой о «травле».
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