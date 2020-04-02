Мишустин ввел временные правила оформления больничных для пенсионеров в самоизоляции 

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил временные правила оформления больничных, а также порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина для лиц старше 65 лет. Об этом сообщается на сайте правительства.

В документе говорится, что основанием для выплат будет являться лист нетрудоспособности. При его наличии будет единовременно формироваться пособие на 14 календарных дней — в период с 6 по 19 апреля 2020 года.

Уточняется, что текст будет создан в форме электронного документа.

Как отмечается, данные правила касаются граждан, которые соблюдают режим самоизоляции по своему месту жительства или месту пребывания.

Исключение составляют только лица, переведенные на формат дистанционной работы или граждане, находящиеся в плановом оплачиваемом отпуске.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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