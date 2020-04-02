Госдеп призвал американцев не скупать туалетную бумагу

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Госдеп обратился к американцам с просьбой массово не скупать туалетную бумагу. Об этом в своем Twitter написала официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

На своей странице она разместила видео, в котором обратилась к гражданам США по данной проблеме, которая появилась на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

«Америка, полегче с туалетной бумагой!», — добавила Ортагус.

В завершении ролика она повторила базовые рекомендации врачей по предохранению от заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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