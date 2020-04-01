МСП Банк поддержит предпринимателей беспроцентными кредитами на выплату зарплаты

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с 1 апреля будет выдавать беспроцентные кредиты субъектам МСП на выплату заработной платы сотрудникам в рамках мер государственной поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19.

Новый кредитный продукт для субъектов МСП направлен на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы на ежемесячной основе в течение полугода с момента получения займа. Расчёт размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда (индивидуально для каждого региона) и количества сотрудников, состоящих в штате. Срок кредита – 6 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка составляет 0% годовых.

Для действующих клиентов МСП Банка оформление беспроцентных кредитов будет происходить по максимально упрощённой процедуре.

Процентная ставка по кредитам субсидируется Минэкономразвития РФ, выдачи рефинансируются Центральным банком, ВЭБ.РФ предоставляет обеспечение в виде поручительства.

«В нынешних условиях очень важно поддержать малых предпринимателей и стоящих за ними трудовые коллективы, - председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. - У организаций развития есть необходимые инструменты, чтобы гибко реагировать на потребности реальной экономики и предоставить бизнесу плечо в этой ситуации».

«Один из наиболее уязвимых секторов российской экономики в связи с пандемией коронавируса - это малый и средний бизнес, - заметил председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов. - МСП Банк является нишевым банком, чьей основной миссией является поддержка этого сегмента. И мы сделаем все возможное для оказания помощи субъектам МСП в это нелегкое время. Для каждого обратившегося в наш банк предпринимателя мы предложим эффективное решение в индивидуальном формате».