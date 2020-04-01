Стоимость нефти Brent опустилась ниже $25

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent продолжает снижаться, свидетельствуют данные торгов на 11.20 мск.

На лондонской бирже цена на нефть Brent упала на 5,5% и составила до $24,9 за баррель.

В свою очередь, стоимость нефти WTI уменьшалась на 1,9%, до $20,09 за баррель.

Колебания рынка начались из-за пандемии коронавируса и после развала сделки ОПЕК+, которая поддерживала мировые цены на нефть. Страны-экспортеры не смогли достигнуть соглашения и в результате с 1 апреля они не будут связаны ограничениями на добычу.

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