Мишустин освободил от должностей ряд глав департаментов правительства
close
Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку несколько руководителей департаментов кабмина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал правовой информации.
В отставку ушли главы департаментов культуры, проектной деятельности, регуляторной политики правительства РФ.
«Освободить Скороспелова Петра Петровича от должности директора департамента культуры правительства РФ... Освободить Некрасова Дмитрия Владимировича от должности директора департамента проектной деятельности правительства РФ...», — указано в документах.
Причины отставок не указаны.