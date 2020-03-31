СФ утвердил закон о трате средств на борьбу с коронавирусом без поправок в бюджет

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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому российскому правительству разрешено перенаправлять бюджетные ассигнования без включения поправок в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Об этом сообщает ТАСС

В соответствии с пояснительной запиской документа, такое решение было принято «в целях своевременного финансового обеспечения мероприятий», которые связаны «с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции».

Кроме того, в данном законопроекте также прописано создание комиссии Федерального собрания России. Ее члены в 2020 году будут определять бюджетные расходы на борьбу с инфекцией и на предотвращение влияния ухудшения ситуации на отдельные отрасли экономики.