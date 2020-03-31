Путин и Трамп считают, что нынешние цены на нефть не в интересах двух стран

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора согласились, что нынешняя ценовая коньюктура на рынке углеводородов не соответствует интересам двух стран, передает корреспондент «Газеты.Ru» слова пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

«Есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран», — сказал Песков.

Песков не стал отвечать на вопрос о совместных действиях России и США по выходу из ценового кризиса и не обозначил сроки возможных двухсторонних консультаций по этому вопросу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Песков не стал давать оценку ограничительным мерам, введенным в Москве

Совбез ООН может продолжить работу дистанционно из-за коронавируса

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам