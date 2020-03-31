Путин и Трамп считают, что нынешние цены на нефть не в интересах двух стран

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора согласились, что нынешняя ценовая коньюктура на рынке углеводородов не соответствует интересам двух стран, передает корреспондент «Газеты.Ru» слова пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

«Есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран», — сказал Песков.

Песков не стал отвечать на вопрос о совместных действиях России и США по выходу из ценового кризиса и не обозначил сроки возможных двухсторонних консультаций по этому вопросу.

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