Путин и Трамп считают, что нынешние цены на нефть не в интересах двух стран
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора согласились, что нынешняя ценовая коньюктура на рынке углеводородов не соответствует интересам двух стран, передает корреспондент «Газеты.Ru» слова пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.
«Есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран», — сказал Песков.
Песков не стал отвечать на вопрос о совместных действиях России и США по выходу из ценового кризиса и не обозначил сроки возможных двухсторонних консультаций по этому вопросу.
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