Регионы смогут с июля вводить налоги для самозанятых

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Госдума приняла закон, разрешающий регионам с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.

Объясняется, что закон позволит гражданам легализовать предпринимательскую деятельность с минимальными издержками: через онлайн-регистрацию и с налоговой ставкой в 4% или 6% от дохода.

Сейчас 23 субъекта проводят эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

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