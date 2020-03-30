В Кремле назвали вторичными экономические последствия от изоляции

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти оценивают экономические последствия от изоляции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом он уточнил, что экономические последствия не имеют первостепенного приоритета.

«Безусловно, ущерб [от экономической изоляции] просчитывали. В настоящий момент любые экономические просчеты на фоне задачи сохранения здоровья людей носят вторичный характер», — сказал Песков.

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