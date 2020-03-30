Мишустин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все платежи по уже взятым кредитам малого и среднего бизнеса будут перенесены на полгода, передает РИА «Новости».
По его словам, в нынешней ситуации кабмин в первую очередь будет оказывать поддержку самым пострадавшим отраслям, среди которых транспортная.
Кроме того, премьер-министр подписал распоряжение о мониторинге финансового состояния сиистемообразующих организаций.
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