Минпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка

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Минпромторг выступил с предложением о введении определенных налоговых льгот для предприятий потребительского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы ведомства Дениса Мантурова на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Он предложил отменить НДС на шесть месяцев, а также ввести отсрочку по налогу на прибыль для соответствующих предприятий сроком на полгода.

Кроме того, Мантуров предложил ввести каникулы по ряду налогов и арендной плате. Вместе с тем в Минпромторге выступили с предложением отменить начисление налогов с фонда оплаты труда персонала, который числится в штате организаций, и взимание единого налога на вмененный доход.

В письме уточняется, что данные меры не распространяются на сферу продуктовой торговли.

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