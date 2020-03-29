Минпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка
Минпромторг выступил с предложением о введении определенных налоговых льгот для предприятий потребительского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы ведомства Дениса Мантурова на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Он предложил отменить НДС на шесть месяцев, а также ввести отсрочку по налогу на прибыль для соответствующих предприятий сроком на полгода.
Кроме того, Мантуров предложил ввести каникулы по ряду налогов и арендной плате. Вместе с тем в Минпромторге выступили с предложением отменить начисление налогов с фонда оплаты труда персонала, который числится в штате организаций, и взимание единого налога на вмененный доход.
В письме уточняется, что данные меры не распространяются на сферу продуктовой торговли.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Государство не прощает»: что будет с бизнесом на карантине