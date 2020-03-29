Правительство подготовит закон о кредитных каникулах при падении доходов на 30%

Президент России Владимир Путин поручил подготовить закон о праве физических лиц и индивидуальных предпринимателей на кредитные каникулы при снижении доходов на 30% и более из-за пандемии коронавируса. Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.

Изменения в законодательстве должны предусматривать право физлиц и индивидуальных предпринимателей на приостановление срока исполнения обязательств по долгу на срок до шести месяцев, указано в документе. Кроме того, индивидуальные предприниматели получат право потребовать уменьшить размер платежа.

Условием для обращения с подобными требованиями станет снижение среднемесячного дохода на 30% и более.

Разработка закона поручена правительству России и Центральному банку, он должен быть принят до 20 апреля 2020 года.

25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с распространением коронавируса нового типа. В ходе обращения глава государства предложил дополнительные меры для стабилизация экономики в условиях пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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