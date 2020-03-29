Путин поручил выплатить деньги ветеранам в апреле

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Президент России Владимир Путин поручил Министерству труда и Пенсионному фонду России (ПФР) произвести выплаты, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в апреле. Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.

«Минтруду России совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации осуществить в апреле 2020 г. единовременную выплату отдельным категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», – указано в документе.

Ранее глава государства анонсировал выплату пособий ветеранам в апреле в ходе своего обращения к нации на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа.

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