Путин поручил выплатить деньги ветеранам в апреле
Президент России Владимир Путин поручил Министерству труда и Пенсионному фонду России (ПФР) произвести выплаты, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в апреле. Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.
«Минтруду России совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации осуществить в апреле 2020 г. единовременную выплату отдельным категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», – указано в документе.
Ранее глава государства анонсировал выплату пособий ветеранам в апреле в ходе своего обращения к нации на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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