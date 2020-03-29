В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» (РСИ) Иван Андриевский заявил о дефиците тепловизоров в России. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, некоторые компании закупаются тепловизорами и ставят на вход устройство, которое помогает определить заражен сотрудник или нет, до того, как он передаст вирус коллегам.
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является, посильной нагрузкой на компанию.
«Но тут надо сказать, что на рынке объем тепловизоров очень малый. Это количество не рассчитано на такую угрозу и такую пандемию заболевания, как сейчас. Можно точно сказать, что на всех желающих тепловизоров не хватит», — рассказал эксперт.
Он добавил, что из-за высокого спроса на тепловизор от владельцев компаний и офисов по всей России устройств может не хватить врачам. Андриевский выразил мнение, что тепловизоры нужно «отправлять в места большого скопления людей, а не всем подряд».
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