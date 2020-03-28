Новгородский завод в 30 раз увеличит производство антисептиков

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Новгородское предприятие «Валдайская косметика» перешло на круглосуточный режим работы для выпуска антисептических спреев для рук, сообщает в субботу интернет-издание «Взгляд».

«Учредитель нашей компании был приглашен Минпромторгом в Москву на заседание, где нас попросили увеличить объемы производства», — рассказал директор компании по продажам Михаил Тарасов.

По его оценке, спрос на продукцию «Валдайской косметики» продолжает расти.

Уже в апреле компания обещает выпустить до 5 млн спреев для рук. Только в декабре прошлого года объем продукции был в 5 раз меньше.

В планах — увеличение производства в 30 раз.