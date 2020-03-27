Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.

Фонд отправил 113,2 млрд руб. «Почте России» и другим организациям для доставки средств.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля из-за коронавируса, призвав граждан оставаться дома.

В России коронавирусом заразились 1036 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

ПСБ объявил о старте программы поддержки для малого и среднего бизнеса

Власти Москвы временно запретили взыскание долгов за ЖКХ и связь

Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России