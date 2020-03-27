Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
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Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Фонд отправил 113,2 млрд руб. «Почте России» и другим организациям для доставки средств.
Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля из-за коронавируса, призвав граждан оставаться дома.
В России коронавирусом заразились 1036 человек.
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