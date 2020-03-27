Нарушение карантина может стоить россиянам до 300 тыс. рублей

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В России введут штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил на фоне пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

Если гражданин пренебрег карантином, ему грозит штраф в размере 15-30 тыс. руб. В случае повторного нарушения, повлекшего нанесение вреда здоровью окружающих, санкция составит от 150 до 300 тыс. руб.

Должностным лицам нарушение будет стоить 50-150 тыс. руб. и 300-500 тыс. руб. соответственно.

Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 200 до 500 тыс. руб. и от 500 тыс. до 1 млн руб., если карантинный режим будет нарушен дважды.

Соответствующие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях в статью «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Уточняется, что данные санкции будут применяться к здоровым гражданам. В отношении заболевших планируется ввести уголовное наказание.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина по коронавирусу.

В стране зарегистрировано 1036 случаев заражения COVID-19, 3 человека умерли, 45 вылечились.