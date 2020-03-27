«Россети» отчитались о чистой прибыли в 135 млрд руб. по РСБУ за 2019 год против убытка в 2018-ом

«Россети» получили по итогам 2019 года чистую прибыль объеме 135,2 млрд рублей на фоне зафиксированного годом ранее убытка в 11,5 млрд рублей.

Кроме того, чистые активы составили 484,2 млрд рублей и по состоянию на конец прошлого года превысили уставный капитал на 283,3 млрд рублей.

«Россети» демонстрируют стабильные результаты деятельности и уверенный рост на протяжении последних трех лет, прокомментировал гендиректор компании Павел Ливинский.

По его словам, улучшение операционной эффективности, снижение издержек за счет применения цифровых технологий и повышение прозрачности для акционеров остаются приоритетными направлениями развития компании.

«Россети», являясь одним из мировых лидеров электросетевого комплекса, продолжают укреплять свои позиции, руководствуясь лучшими международными практиками и стараясь меняться вместе с потребностями наших клиентов», — подчеркнул Ливинский.