Песков: удаленная работа на выходной неделе приветствуется

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков заявил, что в Кремле исходят из того, те, кто работал на «удаленке», будут продолжать это делать на выходной неделе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Речь не идет о выходных днях в классическом понимании. Этот режим выходных дней введен, чтобы снизить контакты между людьми», — пояснил Песков.

По его словам, дистанционная работа не только не запрещается на следующей неделе, которая объявлена выходной, но и, наоборот, приветствуется.

Он также заявил, что в Кремле надеются, что школьники и студенты продолжат дистанционное обучение.