СПАРК опубликовал прогноз по платежам в России

Тенденция к улучшению дисциплины расчетов, наблюдавшаяся в России в последние месяцы, в ближайшее время может смениться ростом неплатежей из-за снижения деловой активности и выручки компаний в условиях коронавирусного карантина и падения цен на нефть, согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», где аккумулируются данные о реальных платежах в российской экономике.

Доли «плохих плательщиков», допускающих среднюю просрочку более 90 дней, снизилась по итогам прошлого года до 5,2% против 5,9% в 2018 году. Между тем в кризисных условиях 2015 года, когда нефть также падала до уровня ниже $30 за баррель, эта доля достигала 9,1% — и затем медленно сокращалась в течение нескольких лет.

«Мы считаем, что первыми удар кризиса примут на себя отечественный транспортный сектор и индустрия гостеприимства, — сказал «Интерфаксу» генеральный директор Coface Россия Василий Чекулаев. — В условиях пандемии спрос на международные перевозки резко упал, а вместе с ним снизится и спрос в сфере услуг в целом. Вероятно, пострадает и ретейл, особенно сегмент бытовой техники и электроники, — рост цен на импортные товары, неизбежный после обвала курса рубля, приведет к снижению потребительского спроса». По его мнению, в ситуации высокой рыночной турбулентности и волатильности курса рубля уязвим не только малый и средний бизнес, но и крупный.

В условиях нарастания негативных явлений в экономике обычно расширяется практика «приоритизации платежей», которая выражается в избирательном подходе клиентов к оплатам разным поставщикам. Таким образом, клиенты по сути бесплатно кредитуются у своих поставщиков, сказал «Интерфаксу» управляющий партнер CreditEngineering и независимый эксперт в области кредитного менеджмента Андрей Сичка. Эта тенденция была заметна в 2015 году, развитие подобного явления вероятно и в текущей ситуации, считает он.

Таким образом, неплатежи могут затронуть и отрасли, которые меньше пострадали от кризиса, но также перешли в режим экономии оборотных средств.

В 2019 году на фоне зафиксированного Росстатом экономического роста в 1,3% в России происходило ускорение расчетов с поставщиками. Об этом свидетельствуют данные, ежемесячно размещаемые в системе «СПАРК-Интерфакс» ресурсоснабжающими, телекоммуникационными, торговыми, сервисными, транспортными компаниями в отношении покупателей из более чем 50 отраслей экономики.

На основе информации от поставщиков в системе «СПАРК-Интерфакс» рассчитывается Индекс платежной дисциплины клиентов. Анализ этих индексов показывает, что в прошлом году наиболее заметное улучшение произошло в сегменте малого бизнеса: доля компаний, в среднем рассчитывающихся в срок со своими поставщиками, выросла за год на 4,3 процентных пункта (п.п.) до 72,1%, а доля допускающих среднюю просрочку более 90 дней — сократилась на 0,8 п.п. до 6%. В сегменте среднего бизнеса доля рассчитывающихся в срок увеличилась на 3,8 п.п. до 76,3%, а доля допускающих просрочку более 90 дней — упала на 0,9 п.п. до 4,6%. В сегменте крупного бизнеса доля аккуратных плательщиков выросла за год на 1,7 п.п. до 75%, а доля допускающих просрочку более 90 дней увеличилась на 0,1 п.п. до 4,2%.