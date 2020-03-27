Минтруд: нерабочая неделя не повлияет на зарплаты россиян

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Министерство труда и социальной защиты разъяснило условия грядущей нерабочей недели. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Как отмечается, нерабочие дни не послужат основанием для снижения заработной платы работников.

Данный период будет оплачиваться по стандартному тарифу, поскольку нерабочие дни не считаются выходными или нерабочими.

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

Исключение составляют работники структур жизнеобеспечения, аптек, магазинов, банков и транспорта. Они продолжат работать в указанный период, как и сотрудники социальных фондов и некоторых СМИ.

Руководители организаций должны обеспечить соблюдение данных пунктов.

До этого стало известно, что период с 30 марта до 3 апреля объявлен в России нерабочим в связи с пандемией коронавируса.