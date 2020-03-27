Власти Москвы обещали освободить от арендной платы ушедших на карантин предпринимателей

Власти Москвы решили освободить от оплаты аренды городской недвижимости и земельных участков предпринимателей, работающих в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной и образовательной деятельности, а также досуга и социально-воспитательной работы, сообщил Департамент городского имущества, информирует «Интерфакс».

Глава ведомства Максим Гаман рассказал про поступающие обращения от инвесторов о возможности отмены начисления арендной платы.

Ведомство проанализировало эти предложения и решило приостановить ее начисление до возобновления работы, отметил он.

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