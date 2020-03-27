Каждая пятая российская компания планирует сократить зарплаты из-за пандемии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/425/12302425/Depositphotos_94302354_l-2015-pic905-895x505-69035.jpg">

Каждая пятая компания в России рассматривает возможность сокращения зарплат сотрудников из-за ситуации с курсом рубля и коронавирусом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

Как отмечается, 29% компаний уже рационализировали фонд оплаты труда, отправив сотрудников на удаленную работу с урезанием зарплаты, также они сократили штат за счет перевода части работников на контракты. 40% компаний также рассматривают эти шаги.

В опросе ЦСР приняли участие топ-менеджеры 500 компаний микро-, малого, среднего и крупного бизнеса разных отраслей.

Согласно данным ЦСР, каждое второе российское предприятие намерено уменьшить число сотрудников примерно на 13%.

У 26% компаний отмечено падение прибыли, 44% ожидают ее сокращения. 56% из них опасаются, что ситуация с коронавирусом повлияет на их возможность исполнять обязательства по контрактам. 63% заявили о риске банкротства. 88% компаний хотят налоговых льгот.

Наибольший уровень неопределенности зафиксирован в финансовом секторе, недвижимости, транспорте и сфере обрабатывающих производств.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Спасительная история»: чем власти помогут бизнесу

— Назад в XIX век: о чем бизнес просит Мишустина

— «Платить по счетам придется»: как меры Путина скажутся на бизнесе