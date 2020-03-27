В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
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Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Он напомнил, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к воздержанию от употребления алкоголя на период борьбы с коронавирусной инфекцией.
Хамзаев предложил запретить продажу более одного литра алкоголя крепче 9% на человека при разовой покупке.
По его мнению, такие ограничения нужно ввести до 1 мая.
При этом он отметил, что правительство России имеет право вводить ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя.
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