В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

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Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.

Он напомнил, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к воздержанию от употребления алкоголя на период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Хамзаев предложил запретить продажу более одного литра алкоголя крепче 9% на человека при разовой покупке.

По его мнению, такие ограничения нужно ввести до 1 мая.

При этом он отметил, что правительство России имеет право вводить ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя.

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