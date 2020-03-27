Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

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Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителю грозит штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Кодекс об административных нарушениях.

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.

Если же действия юридического лица привели к чьей-либо гибели, то с него могут взыскать до миллиона рублей.

В случае действий гражданина, представляющих опасность для окружающих, взыскание будет равно 15 — 40 тысячам рублей; с должностных лиц 50 — 150 тысячам рублей.

Данные санкции вводятся для здоровых граждан, обязанных соблюдать домашний режим. В отношении зараженных россиян, нарушающих карантин, планируют ввести уголовные наказания.

Ранее стало известно, что более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил на фоне распространения COVID-19.