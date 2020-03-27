Минтруд объяснил условия выходной недели

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Министерство труда представило рекомендации для работников и работодателей из-за грядущей выходной недели. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что наличие в марте и апреле нерабочих дней не может быть поводом для понижения заработной платы. Оплата труда должна проводиться в обычном размере в связи с тем, что нерабочие дни не имеют отношение к выходным или нерабочим праздничным дням.

Если работник пребывает в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается.

При этом режим нерабочей недели не распространяется на структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки, а также транспорт.

Ранее президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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