S&P подтвердило рейтинги России на уровне «BBB-»

Долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте был подтвержден Международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings на уровне «BBB-». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Отмечается, что долгосрочный рейтинг России по обязательствам в национальной валюте был подтвержден на уровне «BBB/стабильный».

В свою очередь, краткосрочный рейтинг в иностранной валюте был зафиксирован на уровне «A-3», а в национальной валюте — на «A-2».