Спрос на туалетную бумагу в России вырос на 47%

В первые недели марта этого года произошел существенный рост спроса на туалетную бумагу, влажные салфетки, мыло и другие средства личной гигиены. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование специалистов фискальной платформы «Такском», которые проанализировали свыше 17 млрд кассовых чеков.

Отмечается, что продажи туалетной бумаги с 16 по 19 марта 2020 года увеличились на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом в сравнении с январем этого года рост продаж данного товара составил 27%.

Также с начала года на 46% увеличились продажи влажных салфеток и мыла. К примеру, по сравнению с январем 2020 года продажи мыла в марте поднялись на 46%.