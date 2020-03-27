Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Речь идет о приостановке работы горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, находящихся на курортах федерального, регионального и местного значения.

Согласно поручению премьера, региональным властям рекомендовано закрыть их с 28 марта 2020 до 1 июня 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России запретили прием и размещение в домах отдыха