В России запретили прием и размещение в пансионатах и домах отдыха

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха до 1 июня 2020 года. Об этом сообшает РИА «Новости».

Также он распорядился на этот же срок закрыть места массового отдыха на российских курортах. Кроме того, премьер постановил до 5 апреля сделать это и с региональными заведениями общественного питания.

Отмчается, что еще Мишустин поручил региональным властям рекомендовать гражданам ограничить свои поездки.